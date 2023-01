Een goed gemikte boodschap: Alexander Zverev had moeten weten dat het niet zijn dag zou worden op de Australian Open

Zverev, halvefinalist in Melbourne in 2020, speelde zijn eerste grandslamtoernooi sinds hij vorig jaar in de halve finale van Roland Garros een ernstige enkelblessure opliep. Mmoh kwam op de hoofdtabel dankzij de last-minute terugtrekking van David Goffin met buikgriep de nacht voor zijn eerste wedstrijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zverez had de bui misschien al zien hangen toen vroeg in de wedstrijd te kampen kreeg met een opmerkelijk probleem. Een Australische vogel deed zijn behoefte recht in de haren van de Duitser...