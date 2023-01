Containerterminal en fabrikant schuldig aan dood van havenarbeider Dominique (58), die door glazen vloer van kraan zakte

Dominique Brams (links) liet op 9 mei 2019 het leven in de Antwerpse haven. — © rr, dvk

Dominique Brams werkte voor ATS, een bedrijf dat gespecialiseerd havenpersoneel levert aan grote terminaloperators als PSA Antwerp. De ervaren kraanchauffeur was op de fatale dag van 9 mei 2019 aan het werk op de Europaterminal in Zandvliet toen zijn collega’s vaststelden dat hij niet meer in de cabine van zijn straddle carrier zat. Hun collega en vakbondsafgevaardigde bleek dood onder zijn kraan te liggen.

Het arbeidsongeval dat aan Dominique Brams het leven kostte, schokte de havengemeenschap. Brams bleek immers door de glazen vloer van zijn tien meter hoge straddle carrier te zijn gezakt, iets dat zover geweten nog nooit eerder was gebeurd. “Dit soort straddle carriers wordt overal gebruikt. Iedereen gaat ervan uit dat de glazen plaat op de bodem van de stuurcabine sterk genoeg is om het gewicht van een havenarbeider te dragen”, zei de advocaat van de werkgever van de betreurde havenarbeider.

De glazen plaat in de stuurcabine van Dominique Brams bleek slechts 6 mm dik te zijn en kon nauwelijks 10 kilogram dragen. “Normaal gezien gebruiken ze dikkere glasplaten, die tot 380 kg kunnen dragen”, aldus een van de advocaten van de werkgevers. “De vraag is waarom de leverancier deze glasplaat heeft gelegd. De producent heeft ook nooit gewaarschuwd voor het feit dat de glasplaat niet sterk genoeg is.”

Opschorting

Het arbeidsauditoraat vervolgde kraanbouwer Cargotec en zijn bedrijfsleider, maar ook terminaluitbater PSA en werkgever ATS. Die laatste werd door de rechtbank vrijgesproken, Cargotec en PSA werden wel schuldig bevonden. De rechtbank gunt havenbaas Jan V.M. van PSA de gunst van de opschorting, wat betekent dat de rechtbank hem schuldig acht maar geen straf oplegt.

Ook PSA wordt schuldig bevonden, maar krijgt de gunst van de opschorting. Kraanbouwer Cargotec krijgt wel een straf opgelegd. De rechtbank legt een boete van 48.000 euro op, met uitstel. Cargotec moet de weduwe van Dominique Brams een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.