Auto met graffiti besmeurd in Schakkebroek: camerabeelden gezocht om daders op te sporen

De politie LRH is op zoek naar de persoon die dinsdagavond op de Amandinaweg in Schakkebroek een auto met graffiti besmeurde. Het slachtoffer zelf heeft er het raden naar wie de daders zijn. Hij heeft intussen de verf grotendeels kunnen verwijderen met nagellak remover.

Dinsdag rond 23 uur kwam bij de politie de melding binnen van vernielingen aan de auto in Schakkebroek. Woensdag werd er een proces-verbaal opgesteld. “De daders worden opgespoord”, wil het slachtoffer kwijt. “We zijn op zoek naar camerabeelden van in de buurt en rond dat tijdstip om zo de auto waarin de dader(s) zat en welke richting de auto uitreed, te vinden. Aan mensen die iets verdacht hebben gezien of camerabeelden van op de Amandinaweg hebben, vragen we dat aan de politie te laten weten.”

De auto van de man heeft intussen al een flinke poetsbeurt gehad. “De graffiti hebben we eraf gekregen met nagellak remover.” mm/len