Moeder lynx en twee dochters uit Litouwen veilig aangekomen in Natuurhulpcentrum

De drie lynxen die woensdag in Litouwen werden opgehaald om naar het Natuurhulpcentrum te worden vervoerd, zitten intussen veilig in een quarantaine kooi. Op de vraag of België dieren vanuit Oost-Europa moeten opvangen, zijn ze bij het NHC formeel: “Zeker want wij plaatsen ook veel dieren in het buitenland.”

De drie lynxen die nu in Opglabbeek zitten, werden bij een particulier in beslag genomen. De man had deze grote katten - moeder en twee dochters - om ermee te kweken. “De hele operatie is erg vlot verlopen. Zowel het vangen, het transport van de dieren, de rit, nergens hebben we problemen gehad. Een van de lynxen blijkt wel aan de poot gekwetst te zijn. Dat moet de dokter onderzoeken. Maar voor de rest stellen ze het goed”, zegt bioloog Frederik Thoelen. De lynxen zullen nu een tijdje in quarantaine moeten zitten voor ze naar een buitenkooi kunnen verhuizen.

Win-win

Via de sociale media wordt hardop de vraag gesteld waarom lynxen uit Litouwen in Vlaanderen moeten worden opgevangen. Frederik Thoelen: “Het antwoord is heel simpel en tweeledig. Ten eerste hebben ze in Litouwen geen centra zoals het onze. En ten tweede; wanneer in België exotische dieren in beslag worden genomen, rekenen we bijna altijd op hulp van het buitenland om ze te plaatsen. Dus het is niet meer dan billijk dat wij het buitenland ook helpen om dieren op te vangen. En zo vinden we samen voor alle dieren een goede opvang. Daar draait het tenslotte om.” mm