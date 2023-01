Ook Proximus- en Orange-klanten kunnen reclame op VTM niet meer doorspoelen

Klanten van Proximus zullen vanaf april bij een opgenomen programma van VTM eerst een minuut niet-doorspoelbare reclame te zien krijgen. Dat hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt. Ook voor klanten van Orange is dat het geval.

Proximus en DPG Media - het moederbedrijf van VTM - hebben daarover al in december 2021 een akkoord gesloten. Het nieuwe advertentiemodel moet de lokale mediasector ondersteunen. Door uitgesteld kijken staan immers de advertentie-inkomsten van de zenders onder druk.

Concreet zal het bekijken van een opgenomen VTM-programma op de nieuwe generatie decoders van Proximus, de TV Boxen, worden voorafgegaan door een minuut reclame die niet kan worden doorgespoeld.

Mits toestemming van de klant gaat het om gepersonaliseerde reclame, op basis van klantendata van Proximus. Het gaat dan in eerste instantie om leeftijd, regio en gezinssamenstelling. “Zestig-plussers zullen bij wijze van spreken geen reclame meer te zien krijgen voor pampers”, legt Wilfried Celis uit, directeur audiovisuele strategie en partnerships bij DPG Media. De gepersonaliseerde reclame zal niet op basis van surfgedrag worden samengesteld. De digitalisering van de reclame moet ook toelaten om de “irritatiegraad” te beperken, door het invoeren van plafonds, aldus nog Celis. Een kijker zal een bepaalde reclame maar een paar keer te zien krijgen.

De rest van het VTM-programma, inclusief reclameblokken, blijft volledig doorspoelbaar.

De wijzigingen gaan in vanaf april, in eerste instantie op de nieuwste generatie TV Boxen. Later wordt dit uitgebreid naar oudere modellen. “De VTM-zenders zijn de eerste om dit nieuwe advertentiemodel te lanceren. Met andere mediagroepen lopen eveneens gesprekken”, aldus Proximus.

Concurrent Telenet voerde het systeem eerder al in, niet alleen voor VTM maar ook voor Play.

DPG Media heeft ook een gelijkaardig akkoord gesloten met Orange, een kleinere speler voor digitale televisie. Sinds vorige maandag is doorspoelen van reclame bij opgenomen kijken er niet meer mogelijk, aldus Celis.