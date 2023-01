Neos Kinrooi viert 20-jarig bestaan

Op donderdag 12 januari genoten 109 leden van een feestelijke verjaardagstaart en werden de kaarsjes uitblazen voor het 20-jarig bestaan van Neos Kinrooi. Het Dorpshuis in Ophoven was feestelijk versierd, er was mooie tafeldecoratie voorzien en elk lid kreeg een sleutelhanger cadeau. “We startten met een welkomstwoord van onze voorzitter Marleen Linssen, die de geschiedenis van 20 jaar Neos Kinrooi vertelde. Daarna speechten ook waarnemend burgemeester Wim Rutten en twee afgevaardigden van Neos Nationaal. Zij benadrukten allemaal de maatschappelijke relevantie en het belang van verenigen. Er volgde een huldiging van de leden die er al vanaf de prille start bij waren en ook van ons recent ingeschreven 150ste lid.”

“Tijdens een receptie met drank en hapjes mochten we toosten op een gezond en vreugdevol jaar, dat weer vol mooie activiteiten staat”, aldus de Neos-leden. “Het daaropvolgend kaas- en vleesbuffet werd door iedereen zeer gesmaakt. De feestelijke namiddag werd opgeluisterd door de band Snow on The Roof die zichzelf ook ‘de drie tinten grijs’ noemen. De hele namiddag lang werden via een diapresentatie foto's getoond van de afgelopen 20 jaar en er stonden publicatieborden met allerlei krantenartikelen, sierlijke menu's, foto’s en flyers van Neos Kinrooi. We verheugen ons weer op de volgende activiteiten.”

Meer info: www.neosvzw.be/kinrooi