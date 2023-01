Salah Abdeslam op terreurproces: “Ik blijf in cel tot uitspraak”

Beschuldigde Salah Abdeslam heeft donderdag bij de start van de zitting van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 gezegd dat hij in zijn cel blijft tot de uitspraak valt. Abdeslam had woensdag aangegeven dat een politieman hem geslagen had.

De voorzitster van het hof ging op vraag van de verdediging gewoontegetrouw bij alle beschuldigden na of ze naakt gefouilleerd werden en daarbij door hun knieën moesten gaan. Abdeslam antwoordde de voorzitster dat hij al sinds het begin van het proces aankaart dat de politie hem bij zijn overbrenging slecht behandelt en “spijtig genoeg niet wordt gehoord”.

“Ik wil het proces wel bijwonen, maar in deze omstandigheden is dat niet mogelijk. Ik blijf in de cel en dat tot de uitspraak”, zei Abdeslam.

Vuistslag

Woensdag had Abdeslam aangegeven dat een politieman hem een vuistslag had gegeven. Verwondingen waren niet zichtbaar, maar Abdeslam en zijn advocate gaven aan dat hij wel een wonde aan zijn lippen binnensmonds had. Ook klaagde Abdeslam over pijn in zijn bovenlichaam. Een wetsgeneesheer kwam de verwondingen ‘s middags vaststellen, maar over de conclusies is er voorlopig niets bekend. Het rapport wordt overgemaakt aan het parket van Brussel.

Federaal procureur Paule Somers vroeg nog of er donderdag een nieuw incident was geweest, maar dat bleek niet het geval. Samen met Abdeslam verlieten Mohamed Abrini en Sofien Ayari de glazen box. Ook Osama Krayem, die sinds het begin van de proces niet wil mewerken, verliet de zaal.