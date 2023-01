Femma Rekem zet het nieuwe jaar feestelijk in

Vrijdag 13 januari waren de leden van Femma Rekem uitgenodigd in OC Kleinveld voor het jaarlijkse nieuwjaarsfeest. De eerste grote activiteit van het jaar kon rekenen op een talrijke opkomst en vele blije gezichten.

De leden werden feestelijk onthaald met een glaasje bubbels en finger food. Daarna volgde het welkomstwoordje van voorzitster Heleen Vleugels. Zij uitte de beste wensen en keek in haar toespraak vooruit naar de komende activiteiten. Dit jaar bestaat Femma Rekem immers 100 jaar en dat wil het bestuur vieren door een groot feest te organiseren op zaterdag 17 en zondag 18 juni waarbij op de laatste dag iedereen van Lanaken en omstreken welkom is om mee te vieren. De andere maanden van het jaar voorziet het bestuur telkens een extraatje voor de leden in kader van het jubileum.

Na de verwelkoming volgden traditiegetrouw de nieuwjaarswensen van de bestuursleden en ging iedereen aan tafel. Het bestuur maakte de hapjes dit jaar zelf. Er passeerden heel wat lekkere gerechten de revue zoals vitello tonato, preisoep, gerookte zalm met appel en penne met pesto. De leden sloten de avond af met een tombola en een tasje koffie met zelfgebakken cupcakes.

Voor meer info rond de werking van Femma Rekem kan je terecht bij Heleen Vleugels via heleenvleugels@hotmail.com. Lid worden kan het ganse jaar door.