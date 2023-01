Aantal faillissementen in België daalde sinds 2019, maar is in Vlaanderen wel gestegen

Vorig jaar zijn in het Vlaamse gewest het hoogste aantal faillissementen geregistreerd sinds 2013. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statbel. In Wallonië en Brussel werd in 2022 dan weer een daling opgetekend van het aantal faillissementen.

In 2022 zijn in ons land 9.265 bedrijven failliet verklaard. Het gaat om een stijging van 42 procent in vergelijking met 2021, maar wel een daling van 13 procent in vergelijking met 2019, het laatste jaar waarin de coronacrisis geen impact had.

Vlaanderen

Er zijn echter wel verschillen op gewestelijk niveau. Zo is het aantal geregistreerde faillissementen in 2022 enkel in het Vlaams gewest toegenomen ten opzichte van 2019. De 5.287 faillissementen in dit gewest zijn het hoogste totaal sinds 2013 toen er 5.742 faillissementen werden geregistreerd.

In Wallonië zijn de 2.202 geregistreerde faillissementen het derde laagste resultaat van de afgelopen tien jaar, na 2020 en 2021. Het cijfer ligt 18 procent lager in vergelijking met 2019.

In het Brussels hoofdstedelijk gewest werden 1.776 faillissementen opgetekend. Dat is 40 procent minder dan in 2019. In deze regio tekent 2022 ook de laagste cijfers op na 2020 en 2021.

Sector

Op sectorniveau registreerden alleen de sectoren vervoer en opslag en landbouw en visserij een stijging van het aantal faillissementen in 2022 ten opzichte van 2019. Zo werden vorig jaar 577 vervoer- en opslagbedrijven failliet verklaard, tegenover 504 in 2019. Dit is het hoogste aantal faillissementen in de periode 2012-2022. De sector landbouw en visserij telde 80 faillissementen, 2 meer dan in 2019 en het hoogste aantal in deze sector sinds 2015.

In Vlaanderen waren er twee sectoren die het hoogst aantal faillissementen kende in de voorbije tien jaar: de bouwsector met 1.073 faillissementen en vervoer en opslag met 310 faillissementen.