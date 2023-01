Senioren en jongeren zetten vooroordelen over elkaar opzij op Campus X plus

Tijdens de les levensbeschouwing mochten de leerlingen van 5T van Campus X Plus een aantal senioren ontvangen. De ontmoeting kaderde binnen de campagne, #denkFOUD, een organisatie van vzw Vief. Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers. Het doel van de campagne is de vooroordelen over verouderen en de stereotiepe, vaak negatieve manier van kijken naar ouderen te weerleggen. Senioren die aangesloten zijn bij de vzw worden in contact gebracht met jongeren en gaan via een stellingenspel in dialoog. De stellingen situeren zich binnen het referentiekader van ouderen ( bv. ouderen hebben geen seks meer) maar ook stellingen gelinkt aan ‘de jeugd’ (bv. jongeren weten niet meer wat echte liefde is). Stof genoeg dus om over na te denken en samen in dialoog te gaan. Het was een boeiende en leerrijke ervaring voor beide partijen.