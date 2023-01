Zó arriveer je als superster: basketicoon Luka Doncic zorgt voor open monden met aankomst in peperdure ‘Batmobiel’

In Dallas scoorde Dejounte Murray 30 punten voor de Atlanta Hawks, die de Mavericks op knappe wijze versloegen (130-122) in de NBA. Luka Doncic kwam bij Dallas ook tot 30 punten, maar stal deze keer ook voor de partij de show. De Sloveense superster kwam aan in een Apocalypse Hellfire, een soort ‘Batmobiel’ op zes wielen van bijna 200.000 euro.

De beelden:

De samenvatting:

Steven Adams scoorde voor het eerst in zijn carrière de beslissende punten om de Grizzlies aan de zege te helpen tegen de Cleveland Cavaliers (115-114). Het is de elfde zege op rij voor het team uit Memphis. Goed voor een evenaring van de langste reeks zeges van de ploeg. Het brengt de Grizzlies op de tweede plaats in de Western Conference, met 31 overwinningen tegen 13 nederlagen, vlak achter leider Denver (32-13).

De Nuggets versloegen Minnesota met 122-118, dankzij een zoveelste ‘triple double’ van Nikola Jokic, die goed was voor 31 punten, dertien assists en elf rebounds. Voor de Timberwolves, die in de laatste drie minuten de winst verspeelden, volstonden de achttien punten van Jaden McDaniels niet.

In Los Angeles schitterde LeBron James opnieuw, maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat de Lakers verloren van de Sacramento Kings (116-111), hun 25e nederlaag al van het seizoen. James was goed voor 32 punten. In het winnende kamp blonk De’Aaron Fox uit met 31 punten.