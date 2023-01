Gent

Een nieuwbouwappartement in centrum Gent met vier slaapkamers, een ligbad en een terras met uitzicht op de torens van Gent. Je betaalt er op de private markt al snel meer dan duizend euro huur per maand voor, maar in de Groene Briel is het voor de toekomstige bewoners nauwelijks meer dan de helft. Thuispunt Gent bouwde er zestig sociale woningen, die woensdag werden voorgesteld.