Aantal reizigers MIVB blijft toenemen, maar nog niet op niveau van voor corona

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft vorig jaar 337,7 miljoen reizigers vervoerd, 23 procent meer dan in 2021, zo heeft de maatschappij donderdag meegedeeld. Het aantal reizigers kwam op 79 procent uit van het aantal van 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak.

Het aantal reizigers op het MIVB-net nam in de loop van 2022 gestaag ? toe. De terugkeer naar een normale situatie was volgens de maatschappij vooral merkbaar tijdens de daluren en in het weekend.

Het effect van thuiswerk op het woon-werkverkeer wordt geschat op 12 tot 14 procent. Op 1 februari wordt voor thuiswerkers overigens een nieuw ticket van 75 ritten ingevoerd dat gedurende 90 dagen geldig is. Het biedt meer flexibiliteit aan mensen die twee tot drie keer per week met het Brusselse openbaar vervoer naar het werk pendelen en de overige dagen thuis werken.

Nieuwe generatie

Een van de nieuwigheden die voor 2023 op het programma staan, zijn de trams van de nieuwe generatie (TNG), die dit jaar de eerste reizigers zullen vervoeren, nadat ze getest zijn op het net. De MIVB neemt tegen de zomer vijf TNG-trams in gebruik en dit jaar worden nog twaalf extra trams geleverd. In totaal bestelde de MIVB 90 van deze voertuigen. Ze zijn luidens de mededeling comfortabeler, ruimer en toegankelijker.

Voorts worden de nieuwe M7-metrostellen verder ingezet op de lijnen 1 en 5 en wordt de omvorming tot een elektrische busvloot voortgezet. De MIVB bestelt dit jaar 94 nieuwe elektrische bussen, waarvan de levering is gepland voor eind 2024 en begin 2025. Om in de nodige energie te voorzien, sloot de maatschappij een contract met de Belgische producent van hernieuwbare energie ASPIRAVI in Harelbeke en krijgen de remises snellaadstations.