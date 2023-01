Elvis (47) drijft af met zeilboot en overleeft 24 dagen op tomatensaus, bouillon en zeewater in Caribische Zee

Van gourmet of parelhoen geen sprake op Oudejaarsavond bij Elvis François. De 47-jarige Dominicaan smulde moederziel alleen van een zelfgemaakt soepje. Ingrediënten: tomatensaus, zeewater en een blokje kippenbouillon. Iets anders had de veertiger niet tot zijn beschikking, daar in de Middellandse Zee.

Op 22 december 2022 was Elvis een zeilboot aan het verven en een zeil aan het herstellen in Sint-Maarten, een eiland dichtbij de Antillen, toen hij de controle verloor en het schip begon af te drijven. Door de slechte weersomstandigheden was naar een eiland navigeren geen optie, volgens de man zelf ook omdat hij daar geen kaas van gegeten heeft. Er zat niets anders op dan te wachten tot hij gered zou worden, want ook van een radiosignaal was geen sprake meer.

“Ik had niks te eten, behalve een fles tomatensaus, lookpoeder en bouillonblokjes. Die mengde ik met water telkens ik honger kreeg.” De man deed dat 24 dagen lang overleefde zo in de Middellandse Zee, waar hij aangetroffen werd op goed 220 kilometer van Puerto Bolivar. Een frustrerende tijd, want geregeld passeerden er grote schepen. Die zagen zijn kleine bootje nooit. “Ik had geen idee van waar ik was of wat ik moest doen. Ik had niemand om mee te praten. Het was moeilijk om hoopvol te blijven.”

“Maar op 15 januari zag ik een vliegtuig en stuurde ik signalen met een spiegel. Toen ze nog eens voorbij kwamen, wist ik dat ze mij gezien hadden. Niet lang daarna redde de Colombiaanse zeemacht hem uit het water.