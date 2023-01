Josiah bestelt menu bij McDonald’s maar krijgt iets heel anders mee: “Waarom zouden ze dat doen?”

De Amerikaanse Josiah Vargas ging maandag langs McDonald’s om iets te eten, maar toen hij zijn lunchzakje opendeed in zijn wagen, zag hij iets heel anders dan zijn bestelde McMuffin. “Wat zit er in deze tas? Al hun inkomsten,” zei Vargas terwijl hij zakjes vol biljetten onthulde. Josiah ging vervolgens naar het filiaal om het geld terug te geven. De werknemers waren opgelucht toen ze hem zagen verschijnen en beloonden de Amerikaan daarom met 200 dollar en een maand lang gratis McDonald’s. Al braken ze snel hun belofte, want dinsdag ging hij terug en leek niemand hem te herkennen. “McRipoff!”, schreef een kijker.