Nog indrukwekkender in de herhaling: Italiaans rastalent Wilfried Gnonto zet stadion in vuur en vlam met fenomenaal doelpunt

Leeds United plaatste zich woensdag voor de vierde ronde van de FA Cup na een 5-2 overwinning tegen Cardiff City. Man van de avond was Wilfried Gnonto. De amper 19-jarige Italiaan, die eind vorig jaar zijn debuut maakte voor de nationale ploeg, scoorde twee keer voor Leeds. Vooral zijn eerste, in de 1e minuut van de partij, was er eentje om in te kaderen. Gnonto pakte uit met een fenomenaal vluchtschot en zette Ellan Road in vuur en vlam.