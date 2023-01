Ronde van België hoopt op Remco Evenepoel met tijdrit op zijn maat: “Speciaal voor hem extra parcours uitgetekend”

“We zijn opnieuw tot een akkoord gekomen met organisator Golazo om de Ronde van België naar onze gemeente te halen”, liet schepen voor Sport Katrien Claus (CD&V) woensdagavond weten tijdens de voorstelling van het nieuwe KD Bikes Cycling team, een gloednieuwe wielerploeg in de gemeente. “We werkten de voorbije jaren al vaak met hen samen en bouwden een goede relatie op. Zij weten dat wij de wielersport hoog in het vaandel dragen en dat we er dan ook altijd alles aan doen om de wedstrijden perfect en veilig te organiseren.”

Wereldtoppers

Donderdag 15 juni wordt dus opnieuw dé wielerhoogdag van het jaar voor Beveren. En dat ligt niet alleen aan de doortocht van de Ronde van België, maar ook de mogelijke deelnemers aan de ronde. “Niemand minder dan Remco Evenepoel wordt aangekondigd door de organisatoren”, zegt schepen Claus. “Helemaal zeker is zijn deelname nog niet, maar de kans lijkt heel groot. Want de organisatoren hebben ons uitdrukkelijk gevraagd om voor de tijdrit twee opties klaar te houden.”

“Een eerste parcours zou dan een relatief korte tijdrit zijn die we volledig op het grondgebied van onze gemeente kunnen afwikkelen. Maar daarnaast werken we ook aan een tweede langere rit die dan ook de gemeente Kruibeke zou aandoen. Dat parcours zouden we dan gebruiken als er zekerheid is over de deelname van Remco. Als specialist in het tijdrijden komt hij meer tot zijn recht op een langere afstand. Ook andere wereldtoppers in het tijdrijden zouden dan eerder geneigd zijn om aan de start te komen.”

Aankruisen in agenda

Alle praktische details over het parcours worden voorlopig nog verder afgewerkt en ook de andere gaststeden van de Baloise Belgium Tour werden nog niet bekendgemaakt. Maar in Beveren wilde het gemeentebestuur het goede nieuws wel al delen. “Zo kan iedereen al die dag in zijn of haar agenda aankruisen om hopelijk onze wereldkampioen hier in onze gemeente aan het werk te zien”, besluit Claus.