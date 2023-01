Frustratie in de Tour Down Under: leider Alberto Bettiol krijgt krampen in beide benen en bekogelt fotograaf met drinkbus

Alberto Bettiol, die de eerste etappe op zijn naam schreef, is leider af in de Tour Down Under. De Italiaan kreeg donderdag af te rekenen met krampen in beide benen en moest daardoor voet aan grond zetten. Een fotograaf had Bettiol gespot en wilde beelden schieten, tot grote frustratie van de ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Die gooide dan ook een drinkbus naar de fotograaf. Bettiol verloor uiteindelijk meer dan twee minuten op dagwinnaar en nieuwe leider Rohan Dennis.