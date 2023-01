STVV bekampt vanavond (20u45) het fel geplaagde Club Brugge. De Kanaries zitten met 10 op 15 in een goede flow. De bezoekers uit Brugge daarentegen pakten in de laatste vijf wedstrijden amper 3 punten. Kan STVV doorgaan op dit elan of aast Club op revanche voor de 1-4-nederlaag in de Croky Cup? Volg de wedstrijd hier live!