Alles wat u moeten weten over Cristiano Ronaldo tegen Lionel Messi, de clash die het “duurste ticket ooit” verkocht

Eindelijk: het is 19 januari 2023. De dag waar veel voetbalfans naar hebben uitgekeken want het is de dag waarop Cristiano Ronaldo en Lionel Messi nog eens (en voor de laatste keer) in de ogen kijken.

Waar en wanneer?

Ronaldo maakt om 18u00 Belgische tijd zijn debuut voor zijn nieuwe club Al-Nassr. De 37-jarige Portugees draagt in de oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain en Messi de aanvoerdersband. Het team van de 37-jarige Portugees bestaat niet alleen uit spelers van Al-Nassr, maar ook van Al-Hilal, de andere topclub uit Saudi-Arabië.

De partij vindt plaats in het King Fahd International Stadium in Riyad.

Is het te volgen?

De clash tussen Ronaldo en Messi wordt live uitgezonden op beIN Sports, de Qatarese sportzender van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi. In ons land zou je de partij op deze manier enkel betalend kunnen volgen, maar de Franse kampioen zendt de partij ook live uit via alle mogelijke kanalen. Van Facebook tot Youtube en PSGTV.

Waarom?

Paris Saint-Germain verblijft deze week voor een korte commerciële trip in het Midden-Oosten, in Qatar en Saudi-Arabië. De topclub verloor zondag voor de tweede keer dit jaar een competitiewedstrijd, met 1-0 van Stade Rennes. Maandag wacht een partij in de Franse beker tegen de amateurs van Pays de Cassel.

Een goed moment dus om over en weer naar het Midden-Oosten te vliegen en tegelijkertijd 10 miljoen euro op te strijken, aldus L’Equipe.

Saoedi Arabië wil bovendien het WK van 2030 in huis halen, samen met Egypte en Griekenland. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds pompt sinds enkele jaren ook steeds meer geld in de sportwereld. Vorig jaar werd door hen Premier League-club Newcastle United overgenomen. Daarnaast financieren zij ook het omstreden LIV-golfcircuit, dat meer en meer topgolfers weet aan te trekken en voor een ware breuk aan het zorgen is in de golfwereld.

Onderling duel

Op clubniveau speelden Messi en Ronaldo al 34 keer tegen elkaar. Dat resulteerde in vijftien zeges voor de Argentijn, tien voor de Portugees en negen draws. Messi scoorde in de onderlinge duels 21 keer, Ronaldo één keer minder. Hun laatste duel dateert van december 2020, toen Juventus met 3-0 won van Barcelona in de Champions League.

Prijzen

In het King Fahd Stadium kunnen bijna 70.000 toeschouwers plaatsnemen. Voor de mogelijk laatste clash tussen Ronaldo en Messi zouden er niet minder dan twee miljoen ticketaanvragen gebeurd zijn. Er werden ook speciale VIP-tickets beschikbaar gesteld, met een ‘Beyond Imagination’-ticket als kers op de taart.

Dat ticket geeft de gelukkige recht op het volgende:

- bijwonen openingsceremonie

- bijwonen wedstrijd

- bijwonen galalunch

- exclusief zitje op de VIP-tribune

- toegang tot beide kleedkamers

- ontmoeting met Ronaldo, Messi, Neymar en Mbappé

- bijwonen uitreiking trofee op het veld

- deel uitmaken van de overwinningsfoto

Er werd zwaar geboden op dit exclusieve ticket, met uiteindelijk zakenman Mushref Al-Ghamd als winnaar. De CEO van AqarOne uit Saoedi Arabië. Hij betaalde 2,4 miljoen euro voor het “duurste ticket ooit in het voetbal”.