Vooruit-voorzitter Conner Rousseau krijgt extra politiebewaking na dreigbrief

Het huis van nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Sint-Niklaas krijgt sinds enige tijd extra politiebewaking. De veiligheidsmaatregel kwam er na een dreigbrief uit extreemrechtse hoek. De politie zal ook een extra oogje in het zeil houden bij de nationale nieuwjaarsreceptie van de socialisten zondag in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas.

De dreigbrief kwam twee weken geleden toe op een nieuwsredactie. De lokale politie van Sint-Niklaas nam de dreiging meteen ernstig en stuurt nu dagelijks patrouilles langs de woning van Conner Rousseau. Wie de brief schreef, is niet duidelijk, maar hij zou uit extreemrechts hoek komen.

Ook op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit die zondag plaatsvindt in ’t Bau-Huis in Sint-Niklaas zal er verhoogde politiewaakzaamheid zijn. Conner Rousseau zal er speechen en er zijn ook optredens gepland van dj Pat Krimson en Loredana. Er worden zo’n 2.500 mensen verwacht.

“Zotten”

Conner Rousseau zelf is niet onder de indruk van de bedreigingen aan zijn adres. “Ik neem soms de trein of de bus, en dat wordt mij afgeraden”, zegt hij. “Maar ik blijf gewoon mijn ding doen. Tegen sommige zotten kan nu eenmaal niets of niemand bescherming bieden. Ik kom als politicus op voor een aantal zaken en ik wil dit land veranderen. Dat gaat altijd gepaard met jaloezie en haat. Maar momenteel heb ik nog steeds veel meer fans dan haters. Dus voor mij blijft het een positief verhaal.”

De Vooruit-voorzitter kreeg ook in het verleden al te maken met bedreigingen. Zo werd in oktober 2020 een brief met wit poeder verstuurd naar het voormalige adres van Rousseau in Sint-Niklaas. Hijzelf woonde er niet meer, maar de huidige bewoonster opende toen wel de brief. Volgens haar was het niet de eerste keer dat ze dreigpost voor Rousseau ontving. “Part of the job, zeker”, reageerde hij toen laconiek. Achteraf bleek de brief geen gevaarlijke stoffen te bevatten.

