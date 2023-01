Zes mensen, onder wie een baby, sterven op vreselijke wijze tijdens vliegerfestival in India

Een feestelijk gebeuren is het normaal, het Uttarayan-festival in India. Waar massaal vliegers opgelaten worden en er zo heel wat mooie kleuren en beweging te zien zijn in de lucht. Maar dit jaar was het anders. Liefst 176 mensen raakten gewond en zes personen overleefden het niet. Drie van de dodelijke slachtoffers waren kinderen, één van hen zelfs nog een baby.

Zij kwamen om het leven door snijwonden van glas dat aan de touwen van de kites hing, zo schrijven lokale media. Een tweejarig meisje was op haar fiets op het rijden toen ze vast kwam te zitten in zo’n touw en gesneden werd in de keel. Ze overleed in het ziekenhuis. Een ander meisje, drie jaar oud, werd tijdens het wandelen met haar mama geraakt door zo’n touw. Ook haar keel werd daardoor doorgesneden. Hetzelfde verhaal bij een 7-jarige jongen.

De drie andere dodelijke slachtoffers waren mannen die elk apart op een fiets reden en gegrepen werden door touwen. Ook zij werden naar het ziekenhuis afgevoerd met ernstige snijwonden in de keel, waar ze aan overleden.

De lokale politie roept op om voorzichtig te zijn met de touwen.