Ze werd zelf slachtoffer van fraude en helpt nu mensen als budgetcoach: “We kunnen wat meer rich bitch energy gebruiken”

Er gaat geen dag voorbij zonder berichten over stijgende prijzen, of het nu in de energiesector, aan de benzinepomp of in de supermarkt is. Nu wordt zelfs het water dat uit de kraan stroomt duurder. Ook mensen die het financieel lang goed hadden, hebben vandaag geldzorgen en vragen zich af of ze het eind van de maand wel zullen halen, zeker als er weer een nieuw mailtje binnenkomt van de energieleverancier dat hun voorschot wordt verhoogd. En toch is het mogelijk om ook op dit moment financieel sterk in je schoenen te staan, zegt budgetcoach Djennah Van Nieuwenhove, @budgetbrunette op Instagram. Ze helpt al langer mensen hun financiën op orde te krijgen en heeft nu een gids geschreven voor het grote publiek.