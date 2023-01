OPROEP. Soms moet je zelfs motiviatiebrief schrijven: ben jij ook al lang op zoek naar een huurwoning?

De huurmarkt in Vlaanderen staat al langer onder druk: een gevolg van veel kleine verhuurders die de voorbije jaren afhaakten. Onder meer door nieuwe verplichtingen.

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgers die lang op zoek zijn/waren naar een geschikt huurhuis. Hebt u al meermaals naast een huurhuis gegrepen? Moest u een motivatiebrief schrijven om in aanmerking te komen als huurder? Was u zelf kandidaat voor een huurhuis waar tientallen kandidaten voor waren? Laat het ons hier weten.