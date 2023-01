‘Belgische’ houwitser gespot tijdens oorlog in Oekraïne

Ook Belgische houwitsers rijden rond in Oekraïne. Dat blijkt uit foto’s op sociale media van het Oekraïense leger. Ondertussen heeft Duitsland het licht op groen gezet voor alle EU-landen om modernere tanks te leveren aan Oekraïne.

Het is de eerste keer dat de ‘Belgische’ houwitsers zichtbaar aan het front opduiken. Volgens Ukraine Weapons Tracker, een Twitter-account dat voortdurend in de gaten houdt welke wapens tijdens de oorlog gebruikt worden, zijn het M109A4BE-houwitsers, waarvan er minstens twintig afgelopen zomer door Flanders Technical Supply aan het Verenigd Koninkrijk verkocht werden om ze vervolgens naar Oekraïne te sturen.

(lees verder onder de tweet)

De pantserhouwitsers – zware artillerie waarmee doelen kunnen worden bestookt die op kilometers afstand staan – waren tot 2015 immers in handen van het Belgische leger. Het ging om 64 exemplaren die toenmalig defensieminister André Flahaut (PS) tussen 2000 en 2007 liet moderniseren. Kostprijs: liefst 21 miljoen euro. Maar volgens de daaropvolgende regeringen paste zware artillerie niet meer in de militaire strategie.

Ze werden samen in een lot met nog ander militair materieel verpatst voor 1,75 miljoen euro – 19.000 euro per stuk – aan Flanders Technical Supply. FTS verkocht de helft van het materieel aan Indonesië en bleef jarenlang met de rest zitten. Meer dan twintig van die tanks werden vervolgens gekocht door het Verenigd Koninkrijk om in Oekraïne ingezet te worden.

Nog tanks

Woensdag had de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden nog laten weten dat Duitsland bereid is om Leopard 2-tanks te leveren aan Oekraïne als ook de Verenigde Staten gevechtstanks van het type Abrams verschaffen.

De krant Bild schreef op basis van anonieme bronnen dat Scholz niet alleen eigen leveringen van Leopards wil toelaten, maar ook leveringen van de Duitse tanks door NAVO-partners. Onder meer Polen is bereid om Leopards te leveren. Ook Bild citeert als voorwaarde dat de VS met Amerikaanse tanks over de brug moet komen. Daarmee wil de Duitse regering dat de NAVO zich verenigd toont.

De druk op Scholz om beslissingen te nemen over tanks voor Oekraïne is de voorbije dagen aanzienlijk toegenomen. Komende vrijdag komen de westerse bondgenoten van Kiev samen op de Amerikaanse basis in het Duitse Ramstein om verdere leveringen te bespreken.

Wereldwijd beschikken twintig landen over moderne Leopard 2-tanks. Die worden in Duitsland geproduceerd en de verkoopcontracten bepalen dat de Duitse regering overdrachten van de gevechtsvoertuigen moet goedkeuren.