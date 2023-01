Britse acteur Julian Sands al zes dagen vermist

Zijn familie gaf de 65-jarige Sands als vermist op nadat hij gaan trekken was in de San Gabriel Mountains in Californië. Samen met een andere klimmer wordt intensief naar hem gezocht, bevestigt de politie ter plaatse. De mannen zouden vrijdag al vertrokken zijn. Sands is een ervaren klimmer, maar zijn vrienden en familie geven onder meer in The sun wel aan ongerust te zijn.

“Hij heeft al heel wat bergen beklommen”, zegt Cassian Elwes, een vriend en filmproducer. “Hij is avontuurlijk en doet dat soort dingen graag. Waar wij in onze zetel van dromen, dat heeft hij allemaal al gedaan. Daarom houden we van hem. Het is erg triest dat hij nu vermist is.” Volgens de politie zijn de weersomstandigheden in de bergen gevaarlijk en maken die de zoektocht er niet eenvoudiger op.

De 65-jarige Julian Sands is vooral bekend voor zijn rol in films als A room with a view, Leaving Las Vegas en Warlock.