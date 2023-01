Voortaan word je digitaal verwittigd als je met je auto naar keuring moet

Het gaat om een pilootproject, waarbij burgers – naast de groene herinneringskaart – ook een digitale uitnodiging via eBox zullen ontvangen. De digitale uitnodigingen zouden twee weken eerder toekomen dan de groene herinneringskaarten. Voorwaarde is wel dat die personen hun eBox hebben geactiveerd. “Ons opzet is dat iedereen sneller en gemakkelijker een afspraak kan maken bij de autokeuring”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

In eerste instantie zullen minstens 3.000 digitale uitnodigingen per dag worden uitgestuurd. Als het proefproject goed verloopt, is het de bedoeling om het over heel Vlaanderen uit te rollen. (blg)