Zonnepanelen leverden nooit eerder zoveel geld op als nu

Zonnepanelen leverden nooit zoveel geld op als nu. En dat heeft zeker ook te maken met het aantal uren zonneschijn in 2022. Er werden records verbroken. Vorig jaar werden in Vlaanderen bijna 100.000 zonnepaneleninstallaties gezet. Dat blijkt uit de cijfers van Vlaams minister Zuhal Demir. In Limburg doet vooral Genk het goed. En ook dit jaar wordt de trend verdergezet. De sectorfederatie pleit zelfs voor een afschaffing van de subsidies. Die zijn sinds 1 januari gehalveerd.