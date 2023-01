Drama voor Robert Gesink en Jumbo-Visma: 36-jarige Nederlander loopt bekkenbreuk op, net in jaar dat contract afloopt

De wereld stortte in het Australische Adelaide voor Robert Gesink een beetje in elkaar. De 36-jarige Nederlander viel in een bloednerveuze openingsetappe van de Santos Tour Down Under op zo’n 25-tal kilometer van de finish in Tanunda hard op het hoofd. De diagnose was zwaar: een bekkenbreuk.

Of de breuk complex is of snel te genezen valt, is nog niet duidelijk want het is momenteel nacht in Australië. “Dit is niet de manier waarop ik hoopte deze trip met de familie hier af te sluiten”, schreef Gesink. “Het was een ongelukkige val die naast die breuk ook heel wat schaafwonden opleverde.”

Met de veteraan gingen ook Timo Roosen en Tim van Dijke onderuit, maar de blessures vielen mee waardoor ze hun weg konden verderzetten. Ploegleider Addy Engels wond er geen doekjes om. “Dit is een slechte dag voor de ploeg. Het is een bittere pil om Robert zo te verliezen.”

Gesinks contract loopt tot einde 2023, maar de boerenzoon was al in bespreking met sportief coach Merijn Zeeman om nog een jaartje erbij te doen. Of deze bekkenbreuk een en ander doet herzien, is nog niet duidelijk. Eerst moet de taaie Nederlander daarvan herstellen. (hc)