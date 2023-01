De ‘godfather van de makelaars’ moet Yannick Carrasco naar Barcelona verkassen: wie is Pini Zahavi, die 44 jaar geleden per toeval zijn eerste deal sloot?

Krijgen we na Fernand Goyvaerts en Thomas Vermaelen een derde Belg bij Barcelona? Als het van Pini Zahavi (78) afhangt alvast wel. De supermakelaar zet in de pers druk op Atlético Madrid om Yannick Carrasco te betrekken in een ruildeal met Memphis Depay van Barcelona. Maar wie is de Israëlier, die 44 jaar geleden per toeval zijn eerste deal sloot en zo de start van het tijdperk van de voetbalmakelaars inluidde?