Officieel: KRC Genk plukt Anouar Ait El Hadj weg bij Anderlecht

Lees hier het persbericht van KRC Genk:

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de transfer van Anouar Ait El Hadj (20) van RSC Anderlecht naar KRC Genk is nu ook definitief rond. De komende 4,5 seizoenen verdedigt de vinnige aanvallende middenvelder de kleuren van blauw wit. De Belgisch-Marokkaanse youngster vervoegt meteen de spelersgroep op training.

El Hadj laat al sinds zijn 17de flitsen van zijn klasse zien op het hoogste niveau in het Belgisch voetbal. Met zijn combinatie van explosiviteit en creativiteit is hij een ideale aanvulling voor het huidige aanvallende compartiment van de troepen van Wouter Vrancken. “Anouar past perfect in de filosofie van KRC Genk en verpersoonlijkt het attractief voetbal dat we hier willen brengen. Ik kijk ernaar uit om hem aan de groep toe te voegen”, klinkt het bij coach Wouter Vrancken.

Zijn eerste officiële goal in de hoogste klasse maakte El Hadj in de Cegeka Arena tégen KRC Genk. De Club kijkt ernaar uit om Anouar in de toekomst aan de juiste kant de netten te doen zien trillen. “Na Yira Sor is de komst van El Hadj opnieuw een belangrijke versterking die we aan de huidige kern kunnen toevoegen. Anouar is een keuze zowel op korte als op middellange termijn. In het eerste gesprek werd meteen duidelijk dat hij geloofde in het project van KRC Genk en dat hij heel veel goesting uitstraalt om bij te dragen aan onze successen dit seizoen en de komende seizoenen. We kijken ernaar uit om hem te zien schitteren in ons blauw en wit.”, besluit Head of Football Dimitri de Condé.

Welkom bij onze club, Anouar!