Special ‘Factcheckers’ volledig in teken van geld, en ze volgen hun eigen tips: “Douchen doe ik met zandloper naast me”

Factcheckers is terug. Geen volledig seizoen, maar een eenmalige special over geld. “Omdat we in deze financieel zware tijden ongelooflijk veel vragen kregen over geldzaken”, zeggen presentatoren Britt Van Marsenille (42), Jan Van Looveren (55) en Thomas Vanderveken (41). Ook wij legden het trio vijf pertinente geldvragen voor.

1. Ben je een spaarder of laat je geld rollen?

Thomas: “Ik heb graag een grote hoeveelheid spaargeld beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden. Met geld heb je een vrijheid achter de hand. Als je even de stekker er wil uittrekken, moet dat kunnen.”

Jan: “Mijn vader leerde me dat je van elke 10 euro die je verdient, 7 euro moet sparen. Ik blijf dat principe behouden, al wil ik niet de rijkste van het kerkhof worden. In coronatijd kwam dat spaargeld meer dan ooit van pas.”

Britt: “Ik laat het rollen, maar maak wel bewuste keuzes. Lekker eten en leuke reizen zijn voor mij belangrijk. Het maakt me in mijn hoofd rijker. Uiteraard trek ik nu de teugels wel aan omdat ik ook niet weet welke rekeningen er op me afkomen.”

2. Je slechtste financiële beslissing?

Thomas: “Ik kocht op Catawiki (een online verkoopplatform met wekelijkse veilingen, red.) een vintage bed voor 600 euro, wat al veel was. Had ik niet gezien: de verzending vanuit Italië kostte ook 600 euro. Een extra koude douche volgde toen het bed werd geleverd: het stond wankel en was niet bruikbaar. De volgende dag bracht ik het naar de kringloopwinkel.”

Jan: “Me bezighouden met cryptomunten. Ik vond het een interessante manier om me af te zetten tegen de banken waar je nog amper tot geen rente kreeg. Ik dacht dat die cryptomunten compleet ingeburgerd zouden geraken, maar dat viel vies tegen.”

Britt: “Een fitnessabonnement. Vol goede moed begonnen, maar al snel geen zin meer. Gelukkig liep het maar voor twee maanden. Ik denk altijd goed na voor ik iets koop. Ik koop liever iets kwalitatiefs dat duurder is, dan goedkope rommel.”

3. Je beste aankoop?

Thomas: “Mijn piano. Niet goedkoop, maar als ik die terug verkoop, zal ik er niet aan verliezen. Dat blijft minstens zijn waarde behouden.”

Jan: “Mijn huis! Ik hoorde zopas dat de huizenprijzen in Mortsel met 20 procent zijn gestegen. Ik deed dus een goede zaak en was fier op mezelf. Een huis verliest haast nooit zijn waarde.”

Britt: “Een draagzak voor mijn baby. Zo had ik opnieuw mijn beide handen vrij. Het maakte een wereld van verschil. Ik heb er ongelooflijk veel deugd van gehad.”

4. Ik kan geen geld uitgeven aan…

Thomas: “Aan spullen die ik al heb. Waarom een duur parfum kopen als je dat al hebt? En een fiets gebruik ik tot die uit elkaar valt. Dat hoeft niet het nieuwste model te zijn.”

Jan: “Ik deed zopas mijn milieuonvriendelijke auto weg. Ik kijk uit naar een elektrische auto, maar ik vind het absurd veel geld. Zulke bedragen heb ik er nu niet voor over. Momenteel rij ik met de auto van mijn vrouw en kijk ik uit naar deelauto’s.”

Britt: “Luxeproducten. Ik ben geen dure vrouw. Peperdure handtassen of allerlei schoonheidsproducten, valse wimpers of nagels, dat is niks voor mij. Of de carwash. Een auto wordt meteen weer vuil.”

5. Welke tip uit jullie vorige programma Voor hetzelfde geld pas je nog altijd toe?

Thomas: “Alert zijn als bepaalde contracten aflopen. Bij de vernieuwing van mijn gascontract had Engie me automatisch overgezet van een vast contract naar een variabel. Ik ontdekte dat ik niet het goedkoopste contract kreeg. Om dat aan te passen kon ik enkel bellen, en werd me dat goedkopere contract door een medewerker ten onrechte afgeraden.”

Jan: “Het klinkt belachelijk, maar ik douche met een zandloper om niet onnodig lang onder het water te staan. En het koude water waar je niet wil onderstaan, kan je opvangen in een emmer om je toilet mee door te spoelen. En voor je avondeten kan je in de supermarkt eerst kijken wat er in promotie staat, dat bespaart alweer.”

Britt: “Ik kijk nog steeds naar de eenheidsprijs van een product in de supermarkt. Ik zal nooit zomaar het product kiezen waarvan de prijs het laagst is op het etiket. Want dan kom je soms bedrogen uit.”

Factcheckers, Eén, woensdag om om 20.45u