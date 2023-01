Hoe moeizaam de oorlog in Oekraïne ook verloopt voor Rusland, toch is Vladimir Poetin van plan nog eens honderdduizenden soldaten naar het front te sturen. Althans, westerse experts denken dat hij dat woensdag gaat aankondigen in een speech. “Poetin wil nog steeds de geschiedenisboeken in als de man die het voormalige Russische rijk herenigt.”