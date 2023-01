Vier jaar cel voor neersteken huisbaas na discussie over hond: “Ik zwaaide gewoon met een mes”

Een 42-jarige man uit Houthalen-Helchteren is woensdag in Hasselt veroordeeld tot vier jaar cel nadat hij zijn huisbaas met een mes met een lemmet van 19,5 cm stak. Aanleiding was een scheldpartij en een discussie over de aanwezigheid van een Franse buldog in de woning.

De steekpartij vond plaats op 24 november 2019 in de Pastoor Paquaylaan in Heusden-Zolder. Aan de voordeur van de huurwoning ontstond een verhitte discussie tussen de dader van Bulgaarse nationaliteit en de 34-jarige huisbaas die in hetzelfde pand zijn bureauruimte had. Volgens de veroordeelde had het slachtoffer hem vier uur lang getreiterd en beledigingen over zijn moeder geuit.

Ook was de aanwezigheid van een Franse buldog een doorn in het oog van de huurbaas. De hond moest weg ofwel zou de veertiger de woning moeten verlaten. Daarvoor zou hij een maand de tijd krijgen. Daarop ging de beklaagde richting zijn keuken en nam twee messen uit de lade. Hij plantte een mes in de buik van zijn huurbaas zonder daarbij vitale organen te raken.

Buitenproportioneel

Daarnaast vertoonde het slachtoffer, dat vier dagen in het ziekenhuis moest blijven, nog afweerletsels op de armen. De dader claimde er zich niet veel meer van te herinneren. “Ik zwaaide gewoon met een mes”, luidde het.

De verdediging claimde tevergeefs dat er sprake was van uitlokking omdat de huisbaas een kickbokser bleek te zijn die eveneens hardhandig zou geweest zijn tijdens de discussie. “De dader was woedend en kon zijn driften niet onder controle houden. Hij hield geen rekening met de fysieke integriteit van het slachtoffer. Veroordeelde moet zich bezinnen over zijn daden en zijn verantwoordelijkheid opnemen. Zijn reactie was buitenproportioneel en niet die van een normaal en redelijk persoon”, aldus het vonnis.

Het komt de dader op vier jaar cel, 200 euro boete en 430 euro proceskosten te staan. Aan het slachtoffer is de veertiger 4.540 euro verschuldigd.