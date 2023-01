Anonieme bankautomaten in Leopoldsburg: ook burgemeester Beke is niet blij

De banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC laten weten dat hun bestaande bankautomaten in Leopoldsburg zullen verdwijnen en vervangen worden door twee neutrale bankautomaten in de Stationsstraat 56. De klanten van deze banken kunnen er ook het saldo van hun rekening opvragen en geld storten.

Sinds eind november staan er twee nieuwe Bancontact CASH-punten in Leopoldsburg. Elke burger, ongeacht bij welke bank zij of hij een rekening heeft, kan er gebruikmaken van de functies geld afhalen en pincode wijzigen. Deze nieuwe CASH-punten worden gerund door Batopin, een gezamenlijk initiatief van de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Alle eigen geldautomaten van de vier grootbanken zullen geleidelijk verdwijnen, om plaats te maken voor de neutrale CASH-punten die te herkennen zijn aan het vertrouwde Bancontact-logo. De automaat aan de gevel van het Argentakantoor blijft open.

Stap achteruit

De nieuwe Bancontact CASH-punten zijn uitgerust met een stembedieningssysteem dat slechtzienden begeleidt bij het afhalen van geld. Het toetsenbord kan ook bediend worden vanuit een rolstoel. De Bancontact CASH-punten beschikken staan onder cameratoezicht. Bij verdachte gebeurtenissen treedt een alarm met sirene in werking.

Volgens burgemeester Wouter Beke kan het lokaal bestuur weinig inbrengen tegen deze privé-initiatieven, maar verhult niet dat het voor de klanten een stap achteruit is. “Gelukkig blijven we met de nieuwe automaten niet helemaal in de kou staan.”

(cn)