Leegstand in Genk daalt met twee procent: “32 lege panden minder”

De leegstand in Genk is van 14,7 naar 12,7 procent gedaald vorig jaar in vergelijking met 2020. Na de groeiende omzetcijfers kan Genk voor de tweede keer op rij met positieve cijfers komen.

“We hadden vorig jaar in het centrum van Genk 16 panden minder leegstaan dan het jaar daarvoor”, zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen. “Over heel het grondgebied gaat het om 32 panden. Onze inspanningen hebben dus duidelijk vruchten afgeworpen. Onder meer voor het opvangen van de corona-crisis hadden we enkele verregaande maatregelen genomen om de handelsactiviteiten intact te houden. Er is de Doe-es-Genk-kaart die in minder dan een jaar voor een omzetstijging van drie miljoen euro heeft gezorgd. En daarnaast is er ook het subsidiereglement waarmee handelaars die duurzaam renoveren gesteund worden.”

Luca Bruno, voorzitter van Unizo Genk, weet dat de maatregelen van de stad er toe geleid hebben dat meer handelaars zich vestigen in Genk. “Ondernemers die investeren in de stad verdienen ondersteuning”, zegt Bruno. “Zowel door de stad als door Unizo. Het effect daarvan is nu duidelijk voelbaar in de dalende leegstand.” (cn)