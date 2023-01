Tennislegende Chris Evert heeft goed nieuws: “Vandaag ben ik kankervrij”

De voormalige tennisgrootheid Chris Evert heeft, een jaar nadat ze bekendmaakte te vechten tegen kanker, gemeld dat ze haar strijd tegen de ziekte heeft gewonnen. “Vandaag ben ik kankervrij en er is 90 procent kans dat de eierstokkanker nooit meer terugkomt”, schreef Evert in een artikel op de website ESPN. De 68-jarige Amerikaanse moet nog een kleine operatie ondergaan en dan zal ze volledig hersteld zijn.

Precies een jaar geleden maakte Evert bekend dat ze eierstokkanker had. “Ik begon onmiddellijk met zes reeksen chemotherapie”, schreef de Californische, die in november 1975 de allereerste nummer 1 van de wereld werd. In negen periodes tot november 1985 zou ze 260 weken aan de mondiale top blijven. Ze won ook nog 18 grandslamtitels.

Pas omdat haar zus Jeanne in februari 2020 overleed aan eierstokkanker liet ze zichzelf onderzoeken. Zo werd haar ziekte tijdig ontdekt.