Thierry Neuville wil ook dit jaar op wereldtitel rally jagen: “De doelen blijven dezelfde als altijd”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) beginnen later deze week aan het WK rally. Voor Neuville is het zijn tiende opeenvolgende seizoen bij Hyundai. Ook dit jaar jaagt hij op de dubbel: de wereldtitel bij de rijders en bij de merken. In het verleden eindigde Neuville vijf keer tweede in het WK. Bij de constructeurs veroverde hij in 2019 en 2020 de titel.

Neuville beëindigde het WK rally vorig jaar in stijl door de Rally van Japan te winnen. Ook dit jaar wil Neuville opnieuw rally’s winnen en jaagt hij zijn grote doel na. “Elk jaar komt dezelfde vraag en elk jaar geef ik hetzelfde antwoord. Ik wil zowel wereldkampioen worden bij de rijders als bij de constructeurs”, aldus Neuville. “Ten opzichte van vorig seizoen zijn er nieuwe rijders en met Cyril Abiteboul is er een nieuwe teambaas. Ik hoop dat beide veranderingen voor verbeteringen zorgen zodat we voor beide kampioenschappen kunnen strijden. Dat is alvast de bedoeling.”

Neuville heeft een moeilijke relatie met de Monte-Carlo. In het verleden gebeurde het nogal eens dat hij in de fout ging tot hij in 2020 de rally won en in 2021 als derde eindigde. Aan de editie van vorig jaar wordt de Belg liefst niet te veel aan herinnerd. Zijn hybride Hyundai was toen niet competitief en vooral niet betrouwbaar. Neuville vertelde op vrijdag dat hij schrik had in de wagen. Sindsdien heeft het team stappen gezet.

“Ik begin graag het seizoen met de Monte-Carlo”, stelde Neuville. “Ik verwacht dat we te maken krijgen met lastige omstandigheden, ondanks het warme weer in de regio op dit moment. Monte-Carlo is altijd een verrassing, maar ik kijk ernaar uit. Het is leuk om een nieuw seizoen te beginnen. Iedereen staat weer op gelijke punten en het is aan ons om het beste uit de schone lei te halen. Het pakket van de Hyundai i20 N Rally1 Hybrid is sterk verbeterd sinds de Monte-Carlo van vorig jaar, wat ons vertrouwen voor dit jaar ten goede komt. Er zijn enkele kleine ontwikkelingen aan de auto doorgevoerd, waardoor hij nog beter zal presteren. We weten nooit wat onze tegenstanders in de winter hebben gedaan, maar ik denk niet dat er grote veranderingen zullen zijn. Hoewel iedereen een beetje verbeterd zal zijn, zitten we hopelijk allemaal op hetzelfde niveau.”

Openingswedstrijd Monte-Carlo

Zoals de traditie het al enkele jaren wil, is de Monte-Carlo ook dit jaar de openingswedstrijd van het WRC-kampioenschap. Het is de oudste en meteen ook één van de meest onvoorspelbare wedstrijden van het kampioenschap. Gespreid over vier wedstrijddagen worden de deelnemers geconfronteerd een variatie van weertypes gaande van droog weer, ijs en sneeuw.

Op maandag, dinsdag en woensdag verkennen de deelnemers het parcours. De echte start van de 91e Monte-Carlo is gepland voor donderdagochtend wanneer de shakedown gereden wordt. De eerste klassementsritten zijn voor donderdagavond met om 20u05 de beklimming van de Col de Turini gevolgd door de rit van La Cabanette. Beide ritten zijn goed voor 40.02 km. Volgens de weersvoorspellingen zou het wel eens kunnen gaan sneeuwen.

© AFP

Op vrijdag zijn er twee lussen van telkens drie klassementsritten. Tijdens de middag is er in de Monte-Carlo alleen een bandenwissel toegestaan. De echte assistentie is pas ‘s avonds. Nog meer klassieke Alpenritten worden op zaterdag georganiseerd: zes ritten opgedeeld in opnieuw twee lussen van drie ritten. De rally eindigt op zondag met twee lussen van telkens twee ritten en opnieuw twee passages op de Turini die ook het strijdtoneel is van de afsluitende powerstage.

De Monte-Carlo werd sinds 2003 gedomineerd door twee Fransen. Sébastien Loeb won deze wedstrijd al acht keer. De eerste keer was in 2003 en de laatste keer in 2022. Dit jaar zal er geen negende zege bijkomen want Loeb was tot en met zondag aanwezig in de Dakar-rally waar hij als tweede eindigde. Die andere Sébastien is er wél bij. Ogier won de Monte-Carlo al zeven keer en daar kan nu een achtste zege bijkomen. Ogier won zijn eerste ‘Monte’ in 2009.

Sinds 2003 zijn er slechts vier andere rijders die deze wedstrijd wisten te winnen. In 2006 won Marcus Grönholm. In 2010 en 2011 waren Mikko Hirvonen en Bryan Bouffier de beste. In die jaren was de Monte-Carlo geen WRC-rally maar maakte deel uit van het IRC. In 2020 won Thierry Neuville de wedstrijd.

Mexico en Chili keren terug op kalender, rally van Centraal-Europa is enige nieuwkomer

Net als in 2022 omvat het wereldkampioenschap rally ook dit jaar in totaal dertien wedstrijden, die op asfalt, gravel en sneeuw worden gereden. In vergelijking met vorig jaar verdwijnen de rally van Ieper, de rally van Spanje en de rally van Nieuw-Zeeland. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis keert het WRC terug naar Zuid-Amerika en worden de rally’s van Mexico en Chili opnieuw opgenomen in het kampioenschap. De rally van Centraal-Europa is een nieuwkomer. De dertien rally’s worden georganiseerd op vijf continenten.

De Monte-Carlo opent traditioneel het kampioenschap en is zoals altijd een buitenbeentje met zowel droog als nat asfalt, ijsplekken en sneeuw. Dat is dit jaar niet anders. Verraderlijke bergpassen in de Franse Alpen vormen een passend decor voor de openingswedstrijd.

© EPA-EFE

De rally van Zweden is de enige sneeuwrally op de kalender. Na Zweden vliegen de teams de grote plas over en rijden ze half maart in Mexico. Deze wedstrijd werd in 2020 voor het laatst gereden en was meteen ook de laatste race voor het begin van de lockdown. Eén maand later wordt in Kroatië de eerste echte asfaltrally van het seizoen gereden. De Monte-Carlo wordt ook op asfalt afgewerkt, maar omwille van de veranderende weersomstandigheden wordt de wedstrijd als een mixed rally aanzien.

Met de rally’s van Portugal, Sardinië, Kenia, Estland, Finland, Griekenland en Chili volgen er maar liefst zeven gravelwedstrijden, de meeste zijn klassiekers. Estland werd in volle coronacrisis in 2020 aan de kalender toegevoegd en is sindsdien een vaste waarde. Chili is er voor het eerst sinds 2019 opnieuw bij. In 2020 werd de wedstrijd in het kampioenschap opgenomen, maar nadien weer geschrapt omwille van politieke onlusten in Chili. Thierry Neuville crashte er zwaar in 2019.

De voorlaatste en de laatste wedstrijd van het WRC 2023 worden opnieuw op asfalt gereden. De rally van Centraal-Europa wordt afgwerkt in Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland. Net als vorig jaar vindt de slotwedstrijd in Japan plaats.

Een nieuwe stap in de carrière van Grégoire Munster

Grégoire Munster en Louis Louka (Ford Fiesta MKII) nemen vanaf donderdag deel aan de Monte-Carlo, de openingswedstrijd van het WK rally 2023. Goed een maand geleden kreeg Munster een contract als officiële rijder bij M-Sport aangeboden. Hij zal het volledige WRC2-kampioenschap rijden.

Grégoire Munster won vorig jaar de WRC2-manche van Japan, een zege die heel wat los heeft gemaakt. Niet alleen werd hij verkozen tot rijder die vorig seizoen de meeste progressie heeft geboekt, hij kreeg ook een contract als fabrieksrijder aangeboden bij M-Sport. Exact 10 jaar geleden reed Thierry Neuville voor hetzelfde team. De stap van zijn eigen BMA-team naar M-Sport is groot. “Bij M-Sport heeft iedereen één taak, waardoor er meer in detail kan worden gewerkt. Ik moet alleen focussen op rijden. Verkenningswagen, testen en alle andere zaken zijn geregeld. Zoiets heeft uiteraard een positieve invloed op de prestaties”, zegt Grégoire Munster.

© BELGA_HANDOUT

Afgelopen zondag werd er een uitgebreide testsessie georganiseerd. “Ik heb van ‘s morgens tot ‘s avonds gereden. Op een droog en nat parcours. En er waren ook enkele bochten met ijzel. Het was flink wennen, want deze wagen is anders dan de auto die ik vorig jaar bestuurde. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de testsessie. Het komt wel goed.”

Het weer is heel vaak een onvoorspelbare factor in de Monte-Carlo, een wedstrijd waaraan Munster voor de vierde keer zal deelnemen. “De weersomstandigheden zijn hier zeer verschillend en dit jaar ligt er ook in enkele ritten sneeuw. Dat gaat me helpen omdat ik niet meteen de limieten van de wagen moet gaan opzoeken om competitief te zijn. Nu moet iedereen wat marge houden om geen fouten te maken en dat is toch wel een voordeel voor ons.”

Zowel Munster als zijn team hebben uiteraard verwachtingen voor 2023. “Het kampioenschap bestaat uit zeven wedstrijden. Het team wil WRC2-kampioen worden en verwacht wordt dat ik daaraan bijdraag. Uiteraard weten ze dat ik een aanpassingsperiode nodig zal hebben en zelf weet ik dat ook. In de Monte-Carlo wil ik in de top vijf eindigen. In de volgende wedstrijd wil ik meedoen voor het podium, om nadien te kunnen meestrijden voor de zege. De Monte-Carlo is mijn eerste rally van het seizoen. In Zweden rijd ik met een WRC3 om ervaring op te doen. Nadien volgt Kroatië, een rally die ik ken en waar er iets mogelijk is. Het gaat geweldig zijn om rally’s als Sardinië en Portugal te rijden. Maar het meest kijk ik uit naar de Safari-rally. Dat gaat pas een uitdaging zijn.”