Kerkuil inspireert Basket Nieuwerkerken voor nieuw logo

Nieuwerkerken

Basket Nieuwerkerken bestond in 2022 vijftig jaar. Hoog tijd voor een nieuw logo, zo vonden ze bij de club. En met de hoofdrol voor een kerkuil is dat logo best opvallend geworden.

“Een basketbal in het logo, dat vond ik veel te evident voor een basketclub” zo vertelt ontwerper Ingo Van Gompel. “Dus ging ik op zoek naar inspiratie uit de streek. Maar appelen en peren konden natuurlijk niet. Ik zag dat in Amerika veel ploegen kiezen voor een dier, dat dan ook als mascotte dienst doet. Daarom ging ik op zoek naar een lokaal dier.”

Ingo heeft ook zelf een sterke band met basketbal. Zijn zoon Viggo speelt bij de U18 van Nieuwerkerken en iedere vrijdag gooit Ingo zelf graag een balletje bij de recreanten. “Na wat opzoekwerk ontdekte ik dat iedere Limburgse gemeente in 2013 een bedreigd dier geadopteerd heeft”, vertelt Ingo. “Nieuwerkerken adopteerde een kerkuil. Die kon dus perfect model staan voor de basketclub. In het logo zie je een kerkuil in duikvlucht. Het beeld straalt een zekere energie en agressiviteit uit, maar ook vriendelijkheid door het hartvormige hoofdje.”

Het bestuur en de leden van Basket Nieuwerkerken zijn alvast tevreden met het resultaat. Van de uil maakten ze meteen ook een grote mascotte. Die stond bij wedstrijden al langs de zijlijn of mee op de ploegfoto. De uil mocht ook mee het podium op toen de club door de gemeente gehuldigd werd voor haar 50-jarig bestaan. (len)