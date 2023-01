Robert Beijer opgepakt in Thailand: al meer dan dertig jaar verdachte in onderzoek Bende van Nijvel, maar nooit bewijzen gevonden

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is opnieuw een oude bekende opgepakt. Ex-rijkswachter Robert ‘Bob’ Beijer (70) werd in Thailand gearresteerd. In zijn woning in Pattaya vond ook een huiszoeking plaats. Beijer was samen met zijn kompaan Madani Bouhouche verdachte van het eerste uur in het onderzoek. Maar nooit heeft men harde bewijzen tegen hen gevonden. Bouhouche is in 2005 overleden.