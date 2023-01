Hasselt, Mol

Veertig gezinnen in Mol kregen zopas 1.000 liter stookolie aan huis geleverd. Gratis. Cadeautje van een anonieme schenker voor families die het financieel moeilijk hebben. Brandstoffenbedrijf Bouts uit Hasselt stond in voor de levering: “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt in de geschiedenis van ons bedrijf”, zegt zaakvoerder Luc Bouts.