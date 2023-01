Strengere gokregels nog even uitgesteld na uitspraak in kort geding

De Kamercommissie Justitie heeft woensdag nog niet gestemd over strengere regels voor de goksector. De behandeling van het pakket maatregelen wordt twee weken uitgesteld, na een uitspraak van een Naamse rechter in kort geding.

Normaal gezien zou de commissie het licht op groen zetten voor een reeks voorstellen. Het ging om het optrekken van de minimumleeftijd voor gokspelen naar 21 jaar, een verbod op het aanbieden van bonussen en de aanpak van de wildgroei aan gokmachines. Ook een principieel verbod op gokreclame maakt deel uit van het pakket.

Christophe D’haese (N-VA) maakte de commissieleden echter attent op een beschikking in kort geding van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Die sloeg op een zaak waarin 202 partijen de Belgische Staat hadden gedagvaard, zoals belangenorganisaties, particulieren, handelsvennootschappen en krantenwinkels. Volgens D’Haese gaat het om een verregaande uitspraak op verschillende vlakken. “Wat vandaag voorligt, is niet bij machte om het vonnis te herstellen”, vreest het oppositielid. “Als dit wordt goedgekeurd, wordt het nog erger.”

Hij drong er daarom op aan de behandeling nog even uit te stellen. Binnen de meerderheid bleek men niet op de hoogte van de rechterlijke uitspraak die van dinsdag dateert, maar werd wel ingestemd met een kort uitstel, om de schikking tegen het licht te kunnen houden. De verdere behandeling staat geprogrammeerd op 1 februari.