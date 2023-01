Tegen de ochtend tot 10 centimeter sneeuw in grensregio: “Overal kan het glad worden”

Daar is de winter weer. Vanochtend hebben we voor het eerst dit jaar ijs moeten krabben van de autoruiten. Zet voor morgen ook de sneeuwschep klaar. Er is een grote kans dat uw oprit onder een sneeuwtapijt ligt.

Vanochtend vroor het tot vier graden in Limburg. Het was de eerste vorst sinds half december. Slechts vier keer vroor het nóg later in het jaar. In 2007 moesten we wachten tot 22 januari. Het record dateert uit 1976, met de eerste vrieskou op 24 januari.

10 centimeter?

Met de koude is de winter helemaal terug. Vanavond en vannacht trekken vanuit het noordwesten buien het land binnen. De buien horen bij een ‘polar low’, een depressie ontstaan boven de Noorse Zee in ijskoude lucht, boven relatief warm zeewater en brengen flink wat neerslag mee. Als die neerslag ook boven onze regio nog voldoende intensief is, dan zal het sneeuwen. Die zal op de inmiddels koude ondergrond kunnen blijven liggen.

“Vooral tussen 4u en 9u trekken buienclusters vanuit het noorden over ons land. De grensstreek met Nederland heeft de meeste kans op sneeuw. In de regio Lommel, Hamont, Kinrooi kan 5 tot 10 centimeter vallen”, voorspelt Ruben Weytjens. “In het zuiden van de provincie worden de sneeuwkansen lager ingeschat.”

Thuiswerken

“Overal kan het glad worden, morgenvroeg. Het kan aangewezen zijn om donderdag, uit voorzorg, thuis te werken. Na de passage van de buien wordt het droger en zal het weliswaar lichtjes dooien maar dat kan snel tot ijzel leiden. Het wordt de hele dag opletten in het verkeer. Vooral ook omdat sommige weermodellen voor de late namiddag opnieuw buien aankondigen. Dat moet nog wel worden bevestigd.”

Vanaf het weekend wordt het droog en rustig winterweer met geregeld zon. In de nachten vriest het licht tot matig, overdag blijft het kwik onder 5 graden. Vanaf midden volgende week wordt het ietsje zachter.