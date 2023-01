Liliane geeft voor de 100ste keer bloed in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

Liliane Vrolix ging al voor de 100ste keer bloedgeven in De Roepsteen in Helchteren. De verantwoordelijke Bloed & Plasma en Helper Bloedinzamelingen van Rode Kruis Houthalen-Helchteren zette de bloeddonor in de bloemetjes en overhandigde haar een geschenk. Liliane geeft al sinds haar 19de bloed en plasma. Een puike prestatie als je weet dat je maximum vier keer per jaar bloed mag geven.