AUSTRALIAN OPEN. Nummer één van de wereld Iga Swiatek neemt ook tweede horde makkelijk

Iga Swiatek heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde op de Australian Open. De Poolse nummer een van de wereld versloeg in de tweede ronde de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 84) in twee sets: 6-2 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 25 minuten.

Swiatek neemt het in de volgende ronde op tegen de Spaanse Cristina Bucsa (WTA 100), die de Canadese Bianca Andreescu (WTA 43), in 2019 winnares van de US Open, uitschakelde na een driesetter (2-6, 7-6 (9/7) en 6-4).

De 21-jarige Swiatek kende een uitmuntend 2022. Ze won acht toernooien, waaronder Roland Garros en de US Open, en zette een reeks van 37 overwinningen op rij neer. Op de Australian Open haalde ze bij haar vierde deelname de halve finales, haar beste resultaat tot dusver.