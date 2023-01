Hevige storm kan de sfeer van het Vallers Vuur niet bederven

Riemst

Maandenlang hadden de leden van het Stupke in Val-Meer ernaar uitgekeken om na de coronaperikelen eindelijk weer uit te pakken met een indrukwekkend Vallers Vuur. Helaas oordeelde een hevige storm op zaterdag 14 januari daar anders over en moesten de organisatoren met een geïmproviseerde, afgeslankte versie komen.

“In laatste instantie hebben we inderdaad beslist om de traditionele avondwandeling te beperken tot ingekorte opvoeringen in de buurt van onze kampplaats”, zegt Marc Haemers. “Ondanks het trieste weer gebeurde dat door onze 38 acteurs met heel veel enthousiasme. Ik had het sprookje nog snel snel herschreven en er een light versie van gemaakt die als introductie voor de volgende editie gezien mag worden.” De Kids Fun met Benny en Lenny werd behouden en was een groot succes”, aldus Hamers. “En ook de kerstboomverbranding en het het beperkte vuurwerk trokken toch nog heel wat koukleumende toeschouwers.” (eva)