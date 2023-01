Bewoners niet te spreken over heraangelegd kruispunt: “Auto’s belanden in het water en kelders lopen onder”

De wadi is voer voor heel wat discussie. Er belandden al een aantal auto’s in het water. — © pvs

De heraanleg van het kruispunt van de Fonteinstraat met de Kasteelstraat in Temse veroorzaakt een heleboel commotie. De locatie werd voorzien van een aantal wadi’s en nieuwe riolering om de waterproblematiek op te lossen. Jammer genoeg zorgen de waterbekkens voor heel wat verkeersproblemen. “De laatste weken belandden al zeker twee voertuigen in het water”, klinkt het bij de uitbaatster van restaurant Bapas dat zich op de hoek van de Fonteinstraat bevindt.

Het kruispunt had al jaren te kampen met wateroverlast bij overvloedige regenval. Het gemeentebestuur besliste om samen met Aquafin het probleem op te lossen met de heraanleg van de riolering. Tevens werden een aantal wadi’s aangelegd die het overtollige water bij zware regenval moesten opvangen. De buurt is echter niet te spreken over de aanleg van die waterbekkens. Een werkneemster van het restaurant Bapas, dat zich op de hoek van de Fonteinstraat bevindt, kan erover meespreken. Zij belandde met haar wagen in het water.

Heel gevaarlijk

“Het is een heel gevaarlijke situatie, het punt is niet verlicht en veel te smal om te manoeuvreren. Als je ook maar een klein beetje in het slijk rijdt, zit je vast”, vertelt ze. “We hebben op de koop toe zeker drie uur moeten wachten op onze takeldienst. Ik hoop dat de gemeente hier snel iets aan doet. Ik heb hen gevraagd om hierover in dialoog te gaan, maar niemand was bereid me te woord te staan. Ik hoop dat mijn verzekering de kosten dekt, want de kosten aan mijn wagen lopen hoog op.”

Er heerst algehele ontevredenheid in de buurt over de heraanleg. “Op een aantal weken tijd reden al zeker twee voertuigen zich vast in het slijk van de wadi”, vertelt de restaurantuitbaatster. “De werken hadden ons waterprobleem moeten oplossen, maar het tegenovergestelde is bereikt. Sinds de heraanleg staat zeker veertig centimeter water in onze kelder. Dat is vroeger nooit gebeurd. Alle omwonenden kampen nu met waterproblemen. We plannen dit binnenkort aan te kaarten bij de gemeente.”

Aanpassingen

Volgens schepen Lieven Truyman (N-VA) zijn de werken conform de regels uitgevoerd. Ze geeft wel mee dat het om een voorlopige oplevering gaat en dat er nog een aantal aanpassing op til zijn in de komende maanden. “Begin december vonden de asfalteringswerken plaats op dat kruispunt, waarna de voorlopige oplevering plaatsvond. Bij zo’n voorlopige oplevering wordt er opgelijst wat goed is, wat aangepast moet worden en wat moet worden toegevoegd.”

“De plaatsing van glasbolreflectoren en reflecterende wegmarkering zal in maart gebeuren. Tussen november en eind februari kan geen wegmarkering aangebracht worden wegens de lage temperaturen. Er zullen verder nog grassen en lage struiken worden aangeplant rondom de waterbekkens”, vertelt de schepen. “Voor wat de autobestuurders betreft. Het is een nieuwe situatie waar nog niet iedereen mee vertrouwd is. Iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen, ook als het misloopt.”