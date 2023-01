Gelovigen nemen afscheid van kerk van Kattenbos: “Dankbaar voor alles wat geweest is”

Lommel

Zondagvoormiddag vond de laatste viering plaats in de kerk van Lommel-Kattenbos. Het werd een mooie dankviering voor een bomvolle kerk, die nu definitief haar deuren sluit.

Het was een viering met gemengde gevoelens, maar vooral veel dankbaarheid voor al die jaren dat de mensen naar de kerk kwamen om te bidden en om te vieren. Maar de tijden zijn veranderd en heel wat kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Zo ook de kerk van Kattenbos. “Vandaag houden we een dankviering in onze kerk voor alles wat er in het verleden geweest is”, vertelt Jean Aerts (68), voorzitter van het parochieteam. “We gaan verder, maar anders. We kunnen als geloofsgemeenschap nog aansluiten bij de Paters van Kattenbos of bij de kerk van Lommel-Centrum om eucharistie te vieren. We denken dankbaar terug. We hebben op Kattenbos gelukkig veel succesvolle verenigingen. De gemeenschapsvorming is hier heel goed en zal zeker stand houden. Maar ook in de toekomst zal het kerkgebouw ten dienste blijven van de gemeenschap, alleen op een andere manier.” (nma)

