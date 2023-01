Jirte wint zoektocht naar 16 striphelden in de bib van Leopoldsburg

Leopoldsburg

Tijdens de kerstvakantie daagde de plaatselijke bibliotheek de jonge lezers uit om in het bibgebouw 16 bekende striphelden te zoeken. Zo’n 36 speurneuzen tussen 3 en 13 jaar gingen de uitdaging aan. De speurtocht leidde hen naar de kleinste uithoeken van het gebouw. Vooral de jongsten konden dus best wat hulp van mama, papa, broer of zus gebruiken. Het was een onschuldige hand die de 9-jarige Jirte Stevens aanduidde als winnaar. Zij kreeg vorig weekend een boekenbon van de Kampse bib. (sb)