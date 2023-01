Meubelproject Francistown wint award en 2.500 euro van stad Genk

Genk/Francistown

Het Meubelproject van Guesthouse in Satellite North in Francistown in Botswana heeft een award van Genk met een cheque van 2.500 gewonnen.

Genk is de zusterstad van Francistown en keert elk jaar middelen uit aan projecten die de samenleving verbeteren. Guesthouse creëert niet alleen werkgelegenheid in de wijk, maar zorgt ook voor ontmoetingen tussen bewoners. “De beoordelingscommissie is onder de indruk van het gerealiseerde werk van het wijkcomité”, zegt Anniek Nagels, Genks schepen van Talentontwikkeling en Samenleven. “Door het toekennen van de financiële ondersteuning kan het buurtcomité de laatste fase van het project opstarten.” Het is inmiddels al de dertiende keer dat Genk een award uitreikt aan een project in Botswana. Genk en Francistown hebben in 2004 een stedenband afgesloten. (cn)